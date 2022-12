L’albero di Natale è viola, curiosità tra i passanti a Tempio

L’albero di Natale a Tempio Pausania.

Quest’anno a Tempio Pausania l’albero di Natale di piazza Gallura è viola. Una scelta davvero particolare fatta dal Comune ha suscitato la curiosità di molti, che hanno cominciato a fotografarlo e far circolare le immagini sui social e domandarsi quale fosse il significato.

Non è la prima volta che la città sceglie un albero dai colori accesi. Nel 2019 aveva optato per un albero rosso, ma la scelta del viola la rende ancora più insolita in quanto non è un colore tipico natalizio. Oggi lo spettacolare albero verrà anche acceso, in occasione della f dell’Immacolata Concezione. Manca poco per dare il via a quell’atmosfera tanto attesa. In piazza Gallura L’accensione delle luci è prevista per le 19, accompagnata dalla banda musicale.

