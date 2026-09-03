Cinque provvedimenti ridisegnano le priorità della Giunta di Tempio

I provvedimenti della Giunta comunale di Tempio.

Territorio, memoria, sport, tradizioni e scuola. Sono questi i 5 ambiti sui quali si è concentrata la seduta della Giunta comunale di Tempio Pausania del 1° settembre, con altrettanti provvedimenti approvati dall’amministrazione.

Tra le decisioni assunte figura il sostegno al progetto “Stazzi e Cussogghj e Calici“, promosso dall’omonima associazione culturale insieme alla Res – Rete Enoturismo Sardegna. La Giunta ha concesso il patrocinio istituzionale e il supporto logistico all’iniziativa, che comprende anche un convegno dedicato al ruolo dell’enoturismo come possibile strumento di sviluppo per le aree rurali e marginali.

Un altro provvedimento riguarda la memoria. In occasione del 60° anniversario della strage di Malga Sasso, sono state approvate le direttive per organizzare le celebrazioni dedicate al finanziere Martino Cossu, insignito alla memoria della Medaglia d’Oro al Merito Civile e vittima del terrorismo. L’amministrazione intende così predisporre le iniziative commemorative legate alla ricorrenza.

Sul fronte sportivo, la Giunta ha dato il via a una procedura pubblica esplorativa relativa al Crossodromo comunale “Sergio Bruschi“, nella località Milizzana. L’obiettivo è raccogliere manifestazioni di interesse e proposte tecnico-gestionali ed economico-finanziarie in vista di un eventuale successivo affidamento della gestione dell’impianto.

Spazio anche alle tradizioni cittadine. È stato infatti concesso il patrocinio alle classi e ai comitati cittadini e delle frazioni impegnati nell’organizzazione dei festeggiamenti in onore dei Santi Patroni. Il provvedimento accompagna quindi le iniziative legate agli appuntamenti tradizionali della comunità tempiese.

L’ultima decisione interessa invece il mondo della scuola e, in particolare, gli alunni che si apprestano a iniziare la prima classe della scuola primaria nell’anno scolastico 2026/2027. La Giunta ha approvato gli indirizzi per l’acquisto di un libro dedicato alle avventure di Pinocchio, destinato ai nuovi iscritti. L’iniziativa è pensata per favorire l’avvicinamento alla lettura e accompagnare i bambini in un momento significativo come l’ingresso nella scuola primaria.

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