Paura per un incendio in via Salviati a Olbia, cosa è successo

L’incendio in una casa di via Salviati a Olbia.
Un incendio è divampato nella serata di ieri, 2 settembre, all’interno di un’abitazione al piano terra in via Salviati, a Olbia. L’allarme è scattato intorno alle 20:30, facendo scattare l’intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento cittadino.
Sul posto sono arrivate due squadre, che hanno affrontato il rogo riuscendo a spegnere le fiamme e a mettere successivamente in sicurezza l’area interessata. Al momento dell’incendio l’abitazione era vuota. Nessuna persona si trovava infatti all’interno quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi, evitando così conseguenze per gli occupanti.
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Restano invece da chiarire le origini dell’incendio. Le cause sono ancora oggetto di accertamenti da parte degli organi competenti. Durante le operazioni è intervenuta anche la Polizia locale di Olbia.