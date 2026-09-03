Sicurezza stradale, “Questa sera guido io” arriva a Porto Rotondo

Il progetto di sicurezza stradale a Porto Rotondo.

Sabato 5 settembre Porto Rotondo ospiterà una delle tappe della campagna “Questa sera guido io“, iniziativa promossa dalla Polizia di Stato insieme a Fondazione Ania, Silb Fipe, Sib Fipe e FederBalneari Italia per sensibilizzare soprattutto i più giovani sui rischi legati alla guida dopo aver consumato alcol o assunto sostanze stupefacenti. Il progetto, attivo nei mesi di agosto e settembre in diverse località italiane, porta il tema della prevenzione direttamente negli spazi frequentati durante l’estate, dalle spiagge agli stabilimenti balneari fino ai locali della notte. La scelta di coinvolgere Porto Rotondo assume così un significato particolare, in una delle località più conosciute della Costa Smeralda e tra le destinazioni maggiormente frequentate durante la stagione turistica.

Il guidatore designato.

Al centro della campagna c’è la figura del “guidatore designato“. Si tratta della persona che, all’interno di un gruppo di amici, decide di non bere per poter guidare al termine della serata e accompagnare tutti a casa senza correre rischi. Un comportamento semplice, ma che gli organizzatori intendono trasformare in una consuetudine, associando alla responsabilità individuale anche una dimensione di tutela nei confronti degli altri. Durante la serata di sabato, il personale specializzato della Polizia Stradale sarà presente a Porto Rotondo per incontrare i giovani e confrontarsi con loro sui comportamenti da adottare prima di mettersi alla guida. L’attività comprenderà momenti informativi, distribuzione di materiale dedicato alla prevenzione e la proiezione di filmati sul tema della sicurezza stradale.

L’aperitivo analcolico.

Non mancherà un momento conviviale con un aperitivo analcolico, messo a disposizione dai gestori delle strutture coinvolte. L’obiettivo è rendere concreta l’idea che rinunciare all’alcol prima di guidare non debba essere vissuto come una limitazione al divertimento, ma come una scelta consapevole all’interno della serata. Ai partecipanti saranno inoltre consegnati gratuitamente etilometri monouso, forniti da Fondazione Ania. Gli strumenti consentiranno di effettuare una verifica immediata prima di mettersi al volante, rafforzando il messaggio della campagna sulla necessità di evitare comportamenti che possano compromettere la capacità di guida.

L’attività di controllo della Polizia Stradale.

La sensibilizzazione sarà accompagnata dall’attività di controllo della Polizia Stradale. Anche nel corso dell’estate sono stati predisposti servizi sulle principali strade che conducono alle località turistiche, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. I controlli riguarderanno inoltre tutti quei comportamenti che possono aumentare il rischio di incidenti e mettere in pericolo automobilisti, passeggeri e altri utenti della strada. La campagna prevede anche un sistema di incentivi rivolto a chi assume comportamenti corretti. Ai conducenti ritenuti virtuosi potranno essere assegnati ingressi gratuiti nei locali aderenti e voucher per consumazioni analcoliche messi a disposizione dagli esercizi e dagli stabilimenti coinvolti nell’iniziativa. Tra le opportunità previste ci sono anche 15 corsi gratuiti di guida sicura. Per partecipare sarà necessario registrarsi attraverso il sito di Fondazione Ania e aderire alla campagna “Questa sera guido io“.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui