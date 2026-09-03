A Golfo Aranci il cielo diventa palcoscenico, torna il volo dei droni

Per due serate il cielo di Golfo Aranci illuminato dai droni

Il 5 e 6 settembre torna il Droni Light Show sulla Prima Spiaggia a Golfo Aranci. Due serate diverse: 500 Light Drones nella prima, mille Pyro Drones con effetti pirotecnici in volo nella seconda

Il cielo sopra Golfo Aranci torna a trasformarsi in un grande palcoscenico luminoso. Il 5 e 6 settembre, sulla Prima Spiaggia, torna il Droni Light Show, spettacolo che lo scorso anno aveva portato nel cielo del paese centinaia di droni capaci di muoversi simultaneamente e comporre figure e animazioni luminose.

La seconda edizione alza però decisamente l’asticella. Le due serate avranno infatti caratteristiche differenti: sabato 5 settembre sarà protagonista uno show con 500 Light Drones, mentre domenica 6 settembre il cielo sarà affidato a 1.000 Pyro Drones, con effetti pirotecnici realizzati direttamente in volo.

Lo spettacolo è previsto entrambe le sere alle 22.30, sul lungomare La Dolce Vita, e sarà curato da Pyroemotions, società specializzata in spettacoli pirotecnici e produzioni multimediali con droni. La tecnologia utilizzata permette di coordinare in modo sincronizzato i velivoli, trasformandoli in una sorta di pixel luminosi sospesi nel cielo: attraverso movimenti programmati, i droni possono disegnare forme, figure e animazioni che cambiano progressivamente davanti agli spettatori.

I due spettacoli

La differenza tra le due serate sarà dunque anche nella natura dello spettacolo. Il 5 settembre sarà la luce a essere protagonista, con i 500 droni impegnati nelle coreografie luminose. Il giorno successivo, invece, alla componente visiva si aggiungerà quella pirotecnica: 1.000 Pyro Drones porteranno nel cielo anche effetti di fuoco, creando una combinazione tra luci, movimento e pirotecnica.

A fare da filo conduttore sarà anche la musica. La comunicazione dell’evento presenta infatti le due serate come un incontro tra luce, fuoco e musica, con la presenza di Lord Clock, D.J. Ramiro & Lady Tiger – I Signori del Tempo, a completare lo spettacolo.

Non sarà soltanto il numero dei droni, quindi, a segnare il salto rispetto alla prima edizione. Nel 2025 Golfo Aranci aveva già sperimentato la formula con circa 500 droni, protagonisti di coreografie nel cielo, mentre per il finale erano stati aggiunti i fuochi d’artificio. Uno spettacolo reso ancora più particolare dalla coincidenza con l’eclissi lunare. Quest’anno la formula viene ulteriormente sviluppata, arrivando a 1.000 droni pirotecnici per la serata conclusiva.

La scelta di affidarsi a una produzione specializzata non è casuale. Pyroemotions opera nel settore degli spettacoli con fuochi d’artificio, droni e tecnologie multimediali e nel proprio portfolio ha già inserito proprio lo spettacolo realizzato a Golfo Aranci nel 2025. La società descrive i propri Pyro Drones come velivoli integrati con sistemi di controllo del volo e tecnologie GPS ad alta precisione, capaci di sincronizzare le formazioni luminose con gli effetti pirotecnici.

Anteprima e due show

Il programma prevede inoltre una anteprima venerdì 4 settembre alle 22, con 350 Light Drones. Sabato 5 settembre, invece, lo spettacolo principale sarà articolato in due voli da 500 droni ciascuno, per circa trenta minuti complessivi di coreografie luminose. Domenica 6 settembre, alle 22.30, arriverà il momento più atteso: il Pyro Light Drones Show con 1.000 droni ed effetti pirotecnici in volo.

Tre appuntamenti che trasformano per tre sere il tratto di costa di Golfo Aranci in un’arena a cielo aperto, con il pubblico chiamato a guardare verso l’alto per assistere a uno spettacolo nel quale la tecnologia dei droni diventa parte integrante della scenografia.

Anche l’investimento racconta le dimensioni dell’evento: la procedura pubblicata dal Comune di Golfo Aranci sulla piattaforma SardegnaCAT per il servizio di organizzazione e realizzazione dello spettacolo con droni pirotecnici indica un importo dell’appalto di 135 mila euro.

Il 5 e 6 settembre, dunque, il cielo sopra Golfo Aranci non sarà soltanto illuminato: diventerà lo spazio nel quale luce, musica e fuoco saranno chiamati a muoversi insieme.

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