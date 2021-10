L’open day vaccinale a Loiri.

Il Comune di Loiri Porto San Paolo, in collaborazione con l’Assl di Olbia, organizza per la giornata di martedÌ 12 Ottobre 2021, dalle ore 9 e 30 alle ore 16 e 30, un open day dedicato alla vaccinazione degli over 12 contro il Covid-19 che si terrà nella palestra della scuola di Loiri.

La giornata sarà dedicata a tutti i residenti nel territorio del Comune di Loiri Porto San Paolo che non abbiamo ancora ricevuto la della prima dose di vaccino. La vaccinazione si svolgerà alla presenza di personale medico e infermieristico della Assl di Olbia che procederà alla somministrazione del vaccino BioNTech/Pfizer.

Per i minori sarà necessario presentare all’accettazione il consenso informato, già compilato e firmato da entrambi i genitori