Elezioni comunali a Olbia, si chiude la prima giornata: i dati sull’affluenza

Alle 23 l’affluenza a Olbia è al 44,51%.

Si chiude la prima giornata di voto delle elezioni comunali a Olbia, dove si sfidano i due candidati Settimo Nizzi e Augusto Navone.

Il dato principale che emerge dalla prima giornata è un calo generalizzato dell’affluenza in Sardegna e nei comuni al voto della provincia di Sassari. Non fa eccezione Olbia. Alle 23 di oggi la percentuale dell’affluenza è stata del 44,51%, con 21.966 voti. La percentuale varia anche in base alle sezioni: si passa da punte di 57,20% nelle scuole elementari di Berchiddeddu (sezione 37), al 31,57% nella scuola scuola materna di Porto Rotondo (sezione 40).

L’affluenza alle ore 23 di domenica 10 ottobre 2021.