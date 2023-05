A Porto San Paolo il V Palio Remiero Re di Tavolara, la sfida tra studenti

Il Palio Remiero a Porto San Paolo.

Si è svolto ieri nella spiaggia di Porto San Paolo il V Palio Remiero Re di Tavolara. Al mattino si sono sfidati gli equipaggi delle scuole medie di Porto San Paolo.

I vincitori del trofeo Re di Tavolara sono stati gli studenti della 2° media: Emanuele Floris, Virginia Lussu,

Matilde Scodellaro e Noemi Dolla con 1.35.20.

Secondo posto per l’equipaggio di Filippo Derosas, Luca Marras, Sofia Gattu e Giulia Deiana con 1.38.27

Il circuito della 1° media è stato vinto dalla squadra di: Andrea Usai, Federica Manca, Diego Calvisi e

Emanuele Desini con 1.52.36.

Secondo posto per l’equipaggio di: Nicole Secchi, Angelica Decandia, Alice Tala, Aurora Visciano con 1.54.46. Timoniera di tutti gli equipaggi Sofia Bertoleoni.

Nel pomeriggio è stata la volta degli adulti con 5 equipaggi di Porto San Paolo e uno di Golfo Aranci per il Trofeo Lega Navale. A trionfare è stato l’equipaggio di Porto San Paolo “Tavolarando” composto da Teresa Taras, Maria Franca Secchi, Alberto Carnevale e Silvia Sini con 1:51:39, II° posto per I Pirati Neri di Giovanni Varrucciu, Davide Giua, Cristian Farina e Paolo Tommasello con 1:54.02. Terzo posto per l’A.S.D. Gruppo Remiero Golfo Aranci composto da: Barbara Fresi, Ilenia Bisceglia, Natascia Musella e Maria Grazia Mele, timoniere Danilo Madeddu con 1.55.82.

Quarto posto per le Sirene di Mattia Congiu, Stefano Montenegro, Daniel Bambini e Lina Nieddu. Quinto posto per gli Amici del Kayak di Gianfranco Sella, Patricia Hayward, Giovanni Asara e Ivano Codella. Sesto posto per gli Amici della Lega con: Domenico Spano, Salvatore Gungui, Maria Agostini e Mario Romor.

Ospiti della manifestazione gli Sbandieratori e Musici della Città dei Candelieri che hanno incantato il pubblico con le loro esibizioni. Soddisfatto il presidente della L.N.I. Porto San Paolo Antonio Borghesan per la splendida giornata all’insegna dell’aggregazione e dello sport.

