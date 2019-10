A Porto San Paolo appuntamento con la lettura animata di Scacciapaura

L’evento alla biblioteca comunale.

Appuntamento mercoledì 30 ottobre alle ore 17 presso la Biblioteca Comunale di Porto San Paolo con Scacciapaura, incontro di animazione alla lettura in occasione delle festività dei Morti e di Ognissanti.

L’iniziativa promossa e sostenuta dal Comune di Loiri Porto San Paolo -Assessorati Cultura, Turismo, Sport, Spettacolo, Politiche Sociali e Giovanili, è curata dall’Associazione Un Chapiteau Parapluie e sarà condotta da Daniela Bandinu e Fedro Muliello.

Tra suoni, racconti, filastrocche e giochi faranno capolino atmosfere e personaggi paurosi… ma non troppo, per accompagnare alla scoperta della lettura e stuzzicare l’immaginazione, proprio tra gli scaffali e le pareti della biblioteca, vero teatro per un “mostruoso” appuntamento.

L’evento fa parte di una serie di iniziative volute dall’Amministrazione Comunale di Loiri Porto San Paolo e curate dall’Associazione Un Chapiteau Parapluie, volte a promuovere sul territorio occasioni di incontro culturale e condivisione sociale con particolare riferimento ai bambini ed ai giovani.

