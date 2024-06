“Residenze sanitarie galluresi”, la nuova struttura inaugurata a Loiri

A Loiri nascono le “Residenze Sanitari Galluresi”

A Loiri l’inaugurazione delle “Residenze Sanitarie Galluresi” alla presenza del vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni. Con l’ex primo cittadino anche il sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai, e il capo di gabinetto dell’assessore alla Sanità, Paolo Tecleme. La residenza, entrata già in funzione nel mese di maggio, dispone di 30 stanze, tra singole doppie e triple, ed è capace di accogliere al suo interno fino a quaranta ospiti, divisi tra la Comunità Integrata per Anziani parzialmente autosufficienti e la Struttura Socio Riabilitativa SRP3.

Uno staff di educatori, psicologi e assistenti medici, sotto la guida della direttrice dottoressa Mariassunta Canu, consentono una permanenza degli ospiti nella struttura sicura, accogliente e dotata di tutti i confort. La struttura “Residenze Sanitarie Galluresi” è situata nel cuore di Loiri. Dopo Padru, Pattada, Anela e Olbia, la società Villa San Giuseppe Srl con il suo amministratore unico Giuseppe Casillo, proprietaria della “Residenze Sanitarie Galluresi”, arriva adesso nel Comune gallurese. Inaugurando una struttura moderna e al passo con le esigenze del territorio. Convenzionata con la Asl, la residenza offre la possibilità sia in privato che tramite il sistema sanitario regionale, di alloggiare al suo interno, godendo di assistenza medica costante. In futuro la società Villa San Giuseppe non esclude la possibilità di poter ampliare di ulteriori vento posti la struttura.

Francesco Lai e Giuseppe Meloni

“La realizzazione di questa residenza arriva in tempi record, – ha affermato il sindaco Francesco Lai – ed è frutto di una sinergia tra il privato e l’amministrazione comunale che ha fortemente creduto da subito nel progetto presentatoci dalla società Villa San Giuseppe. Noi abbiamo poi lavorato affinché questo sogno di Giuseppe Casillo potesse essere realizzabile e lo abbiamo fatto adeguando in tempi rapidi il nostro Puc. Oggi inauguriamo una struttura di grande valore sociale per il nostro Comune e per tutto il territorio”.

Il dialogo costante tra l’amministrazione comunale locale e la società privata ha portato all’apertura della residenza. E il dialogo tra politica e privati è stato un tema trattato dal vice presiedete della Regione, Giuseppe Meloni, che ha sottolineato “l’importanza di affiancare realtà private con quelle pubbliche, e la necessita di avviare un lavoro sinergico, soprattutto in un settore delicato e complesso come quello della sanità”.

Tecleme e Casillo

“La sanità in Sardegna è un tema chiave: basti pensare che ad oggi il pronto soccorso dell’ospedale di Olbia ha solo due medici strutturati che devono far fronte ad oltre 180 accessi al giorno. – ha affermato Paolo Tecleme – E’ evidente che ci sono dei problemi da affrontare subito. Per quanto riguarda poi le comunità integrate per anziani, queste non sono sufficienti nel nostro territorio, se consideriamo che da qui al 2030 età media della popolazione sanità notevolmente e sarà dunque anche la programmazione e l’operatività dei privati a dover rispondere alle esigenze della popolazione”.

Passione, una visione sociale dell’azienda e un forte attaccamento al territorio e alla comunità di Loiri Porto San Paolo, hanno portato l’amministratore unico di Villa San Giuseppe, Giuseppe Casillo, ad intraprendere e finanziare questo progetto circa tre anni fa. “Acquistati il terreno e due giorni dopo la firma dell’atto notarile scoppiò il Covid – ha raccontato Casillo -ma questo non ci ha fermato, nonostante le difficoltà e i tempi strettissimi in cui abbiamo lavorato tutti. Oggi siamo qui ad inaugurare una struttura moderna, ecosostenibile, confortevole, nella quale gli ospiti devono e possono sentirsi come a casa”, ha concluso Casillo.

