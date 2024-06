Marriott apre il Delta Hotels a Olbia

La prima proprietà Marriott International a Olbia: apre il Delta Hotels, con le sue 124 camere al posto del DoubleTree by Hilton. La struttura di trova in via Isarco.

La stagione lunga

Delta Hotels by Marriott Olbia Sardinia ha aperto il 7 maggio e chiuderà con i check ut del primo gennaio del 2025. “Rimanere aperti fino alla fine dell’anno è una grande opportunità – commenta Ramona Cherchi, Direttore generale dell’hotel – oltre che un segnale al mercato e al territorio. Siamo lieti di rappresentare un marchio internazionale di alto livello, che crediamo possa portare benefici all’intera Isola. Stiamo intraprendendo un nuovo percorso con Delta Hotels by Marriott, che fa parte di Marriott Bonvoy, il più grande programma fedeltà al mondo per il numero di membri. Marriott Bonvoy, basato sulla filosofia del “mettere le persone al primo posto”, si è visto riconoscere negli anni importanti premi. Siamo fiduciosi: il nuovo percorso e il programma fedeltà aumenteranno l’attrattività di Olbia come destinazione di viaggio e business”.

La descrizione dell’hotel

“Un’esperienza di viaggio senza soluzione di continuità in Sardegna: il Delta Hotels by Marriott Olbia Sardinia offre 124 camere dagli spazi intuitivamente progettati, tra cui otto suite, una suite presidenziale e quattro nuove suite, ciascuna dotata di vasca idromassaggio e sauna. I membri Elite di Marriott Bonvoy potranno godere dell’accesso esclusivo alla Delta Pantry situata all’ottavo piano. Aperta 24 ore su 24, offrirà uno spazio lounge confortevole dove gli ospiti potranno consumare la colazione continentale o rilassarsi con una selezione di snack e bevande premium durante tutto il giorno”.

“L’area della reception dell’hotel è stata ridisegnata con due nuove aree commerciali. Gli ospiti potranno acquistare varie opzioni Grab & Go come snack e frutta. Il ristorante Tilibbas offrirà un servizio completo con specialità regionali e classici italiani utilizzando prodotti locali di alta qualità, completati da un’eccellente carta dei vini. Infine, le tre sale riunioni per eventi aziendali incarnano la filosofia del marchio, ovvero quella di offrire un’esperienza impeccabile per ospitare riunioni ed eventi aziendali. Gli ospiti potranno approfittare della piscina all’aperto e di un centro fitness per mantenere la loro routine di allenamento quotidiana”.

