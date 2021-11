Positivo nella scuola di Porto San Paolo.

Nella quarta della primaria di Porto San Paolo c’è un positivo e il Comune ieri ha deciso di sospendere le lezioni fino a data da destinarsi. Ora gli alunni sono stati chiamati a fare il tampone di verifica per scongiurare altri casi all’interno della scuola.

La scuola ha avvisato i genitori dei ragazzi. L’Ats domani, a seguito della comunicazione della dirigente scolastica, prenderà in carico gli alunni per valutare in base alla situazione e all’ultimo giorno di frequenza dell’alunno, la quarantena per la classe. Gli screening saranno eseguiti domani mattina alle nove nella palestra del paese, grazie all’ausilio dell’Ats.