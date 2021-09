Il serbatoio idrico di Porto San Paolo.

Finiti i lavori per il nuovo serbatoio idrico di Porto San Paolo. L’opera, attesa nel comune da 40 anni, è ormai conclusa. A annunciarlo il sindaco Francesco Lai.

Seguirà il collaudo dell’impianto, che avverrà il 9 settembre, comportando un’interruzione del flusso idrico a Porto San Paolo dalle ore 8 alle ore 20. “Quest’operazione è necessaria per procedere al collegamento in rete di un opera di fondamentale importanza per il centro costiero – spiega il primo cittadino – il nuovo serbatoio idrico di Porto San Paolo. Un disservizio momentaneo che servirà per risolvere i problemi annosi di portata in alcune zone e di assenza totale della risorsa idrica in altre”.

La realizzazione del nuovo serbatoio idrico è partita nel lontano 2014, quando l’allora amministrazione comunale ottenne il finanziamento per realizzare l’opera, avviando poi la progettazione. Questa, ultimata dall’amministrazione Lai, con l’approvazione del progetto esecutivo e il successivo bando per la realizzazione dell’impianto.



