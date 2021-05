Grande adesione alle vaccinazioni ieri a Loiri Porto San Paolo.

Ieri mattina, grazie alla presenza dell’Ats a Porto San Paolo è stata somministrata la prima dose di vaccino Pfizer ad oltre 150 soggetti particolarmente vulnerabili e caregiver di questi ultimi.

Grande affluenza nella mattina, dalle 9 e 30 erano moltissime le persone in attesa della somministrazione del vaccino. Grazie alla celerità del personale in poco meno di 4 ore sono state somministrate oltre 150 dosi.

Ad oggi i cittadini del Comune di Loiri Porto San Paolo ai quali è stata somministrata la prima dose sono circa 700, altri 150 circa si sono recati direttamente all’Hub di Olbia o attraverso i medici di base al proprio domicilio. Con l’apertura alle fasce al di sotto dei sessanta anni si supererà il terzo della popolazione vaccinata.

“Ringrazio quanti stanno collaborando per la riuscita della campagna vaccinale, dagli uffici comunali, al personale Ats e i medici di base, la polizia locale e la compagnia barracellare – commenta il sindaco Francesco Lai – . Una grande corsa contro il tempo per salvare quante più persone possibili. Adesso però, una volta immunizzati i pazienti vulnerabili, venga data priorità anche agli operatori dei servizi turistici per poter sperare di riaprire il prima possibile e operare in sicurezza, facendo ripartire l’economia dei nostri paesi”.

