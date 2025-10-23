Premio Personaggio dell’anno 2025 in Gallura, ecco la giuria

23 Ottobre 2025

di Pietro Chiaese

Ecco la giuria per il Premio personaggio dell’anno 2025 di GalluraOggi

Come GalluraOggi stiamo organizzando il Premio Personaggio dell’anno 2025, la scelta sarà dei lettori e della giuria. Fino al 31 ottobre è possibile proporre il nome di un candidato e un’eventuale motivazione alla mail personaggiogalluraoggi@gmail.com. Una volta raccolte le segnalazioni, verrà presentata la cinquina finale e sul sito partirà la votazione. Sarà poi la giuria a esaminare i voti fino alla proclamazione del vincitore, prevista a Olbia per il 12 dicembre 2025.

Ecco la giuria:

Marcello Zasso – giornalista, responsabile di GalluraOggi.it, SassariOggi.it e OggiNuoro.it
Cristina Usai – consigliera comunale di Arzachena e consigliera regionale Fdi
Gavino Murrighile – presidente Avis Olbia
Cinzia Sposito – presidente Legambiente Gallura
Edoardo Oggianu – presidente Confcommercio Gallura

TEMI:
Condividi l'articolo
CONDIVIDI TWEET PIN CONDIVIDI