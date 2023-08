Mintuà, nuovo appuntamento letterario a Tempio Pausania

L’incontro letterario a Tempio Pausania.

Non conosce ferie, Mintuà, la rassegna delle parole in circolo che, organizzata da Carta Dannata con il patrocinio del Comune di Tempio e della Regione, regalerà ai bibliofili di casa l’ennesimo incontro letterario da non perdere.

Ospite dell’ottavo incontro del cartellone estivo di Mintuà sarà la scrittrice mantovana Daniela Raimondi. A Tempio Pausania presenterà il suo secondo romanzo pubblicato da Nord Edizioni, “Il primo sole dell’estate”, con il quale ha riconfermato in pieno qualità e promesse dell’esordio letterario fatto con “La casa sull’argine. Saga della famiglia Casadio” pubblicato nel 2020 sempre da Nord Edizioni. Con lei, nel chiostro degli Scolopi, il prossimo 23 agosto, ore 18:30, ci sarà Laura Fadda. Insieme entreranno nel merito della trama di un romanzo che racconta storie di un’infanzia ritrovata che dovrà fare i conti con un presente che, per sua natura, è sempre meno controllabile del passato.

“Il primo sole dell’estate”, come ha avuto modo di spiegare proprio l’autrice, porta a sviluppo diversi temi e profili biografici del romanzo d’esordio. In un certo senso, ha voluto assecondare il desiderio espresso da molti lettori che, avendo apprezzato “La casa dell’argine”, le hanno chiesto di dare seguito alle vicende di alcuni personaggi che avevano trovato intriganti. È nato così un lavoro di scavo e di affinamento culminato nel secondo romanzo, che sarebbe errato, oltre che riduttivo, considerare alla stregua, secondo una tendenza oggi molto in voga, di un sequel o di uno spin-off. In particolare, a conoscere una nuova vita o a godere di un più che meritato primo piano è Norma, la voce narrante del primo romanzo. “Il primo sole dell’estate” è quello che darà colore a una storia che ha il suo punto d’origine nel 1947, anno in cui nasce Norma e da cui ha inizio la sua incantata esplorazione del mondo. Negli anni è diventata un’adulta, una donna compiuta, con un carico di memorie che ne hanno segnato e formato la personalità.

