La nuova camera mortuaria di Luogosanto.

Proseguono i lavori per la costruzione della nuova camera mortuaria di Luogosanto. L’intervento, finanziato dalla regione e dal Comune, prevede il completamento del nuovo cimitero, situato adiacente a quello storico del paese.

Nella nuova ala cimiteriale sono in corso di realizzazione anche i servizi igienici. Un intervento del costo di 313 mila euro i cui lavori sono partiti lo scorso novembre. “Stiamo proseguendo anche se siamo rimasti un po’ fermi per le piogge – dichiara il sindaco Agostino Pirredda -. Questi lavori forniscono al nuovo cimitero un’autonomia operativa. Due anni fa abbiamo realizzato dei loculi nella nuova ala, poiché il vecchio cimitero è ormai saturo. Presto reperiremo le risorse per ridefinire anche la viabilità con nuovi parcheggi”.