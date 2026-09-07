Stefano Fresi cittadino onorario di Luogosanto: “Qui è casa”

Cittadinanza onoraria a Luogosanto per Stefano Fresi.

Stefano Fresi è ufficialmente cittadino onorario di Luogosanto. Il riconoscimento è stato conferito sabato 5 settembre, nel corso di una seduta speciale del Consiglio comunale, sancendo formalmente un legame con la Gallura che l’attore romano ha sempre coltivato attraverso la famiglia e i ricordi dell’infanzia. Il padre di Fresi era originario di Luogosanto, dove vivevano i nonni e dove l’attore ha trascorso lunghi periodi della sua giovinezza. Un rapporto rimasto solido anche dopo l’affermazione nel mondo dello spettacolo e che oggi si traduce in un’appartenenza istituzionale.

Le parole di Stefano Fresi durante la cerimonia.

“Sono ufficialmente cittadino di Luogosanto e questa consapevolezza mi emoziona molto”, ha detto Fresi durante la cerimonia, raccontando il paese come il luogo verso cui tornare quando ci si trova lontani. Un rapporto che, ha spiegato, rappresenta per lui qualcosa di simile alla casa descritta nei grandi racconti del viaggio e del ritorno.

Un nuovo progetto personale.

Le radici familiari sono anche al centro di un nuovo progetto personale. Insieme al cugino, Fresi ha deciso di recuperare la terra appartenuta al nonno e rimettere in produzione la vecchia vigna di famiglia. “È un’avventura che è un atto d’amore per raccontare un luogo”, ha spiegato l’attore, annunciando la produzione di un vino legato alla tradizione gallurese. Il progetto lo porterà a frequentare la Sardegna con maggiore assiduità. Fresi, inoltre, ha scelto di salutare i presenti parlando in gallurese, lingua che studia da anni e che utilizza abitualmente durante i suoi soggiorni nell’isola.

Il ritorno a casa secondo il sindaco Agostino Pirredda.

Per il sindaco Agostino Pirredda, la cittadinanza onoraria rappresenta il riconoscimento ufficiale di un legame già profondamente radicato nella comunità. “Stefano ritorna a casa”, ha sottolineato il primo cittadino, ricordando come l’attore non abbia mai smesso di mantenere vivo il rapporto con Luogosanto e con le proprie origini.

La prosecuzione dei festeggiamenti.

Dopo la cerimonia istituzionale, i festeggiamenti sono proseguiti in piazza Incoronazione con “Luogosanto in festa“, manifestazione dedicata alle tradizioni e all’identità della Gallura. Fresi è stato l’ospite d’onore di una serata che ha alternato musica, danza, talk, costumi tradizionali e spettacolo, con la partecipazione di gruppi folk e rappresentanze provenienti da diverse comunità galluresi. La giornata ha inaugurato gli appuntamenti della 798ª Festa Manna di Gaddura, che proseguirà con l’apertura della Porta Santa del Santuario di Nostra Signora di Luogosanto, prevista il 7 settembre, e con le celebrazioni dell’8 settembre. Tra gli eventi conclusivi è atteso il concerto di Ermal Meta, in programma alle 22 in piazza Incoronazione.

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