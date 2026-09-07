I lavori alla rete dell’acqua in Gallura.

Possibili disagi nella giornata di domani, martedì 8 settembre, per il servizio idrico in alcune località della Gallura. Abbanoa ha programmato un intervento di manutenzione lungo la condotta che collega l’impianto di sollevamento Badesi Alto, nel territorio comunale di Badesi, con quello di La Scalitta, a Trinità D’Agultu.

Per consentire ai tecnici di operare sulla rete in condizioni di sicurezza, sarà necessario sospendere temporaneamente il flusso dell’acqua diretto verso Santa Teresa Gallura. Le operazioni prenderanno il via alle 7 e, secondo la programmazione del gestore, dovrebbero concludersi entro le 22. Nel corso della giornata potranno quindi verificarsi variazioni nella regolare erogazione dell’acqua. I problemi potrebbero manifestarsi sotto forma di riduzioni della pressione o interruzioni temporanee del servizio nelle località di Vignola, Portobello e Rena Majore, nel territorio di Aglientu, e nelle zone di San Pasquale, Santa Reparata e Poltiddolu, nel territorio di Santa Teresa Gallura. La durata effettiva dei disagi dipenderà dall’andamento dei lavori. Abbanoa ha fatto sapere che le proprie squadre saranno impegnate a limitare per quanto possibile i tempi dell’interruzione e che, qualora l’intervento dovesse terminare prima dell’orario previsto, la distribuzione dell’acqua verrà riattivata anticipatamente.

Una volta completata la manutenzione, il servizio tornerà progressivamente alla normalità. Nelle fasi immediatamente successive alla riapertura della rete, tuttavia, l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida. Si tratta di un fenomeno che può verificarsi in seguito allo svuotamento delle tubazioni necessario per i lavori e al successivo riempimento dell’impianto. Eventuali problemi riscontrati dagli utenti potranno essere comunicati direttamente ad Abbanoa attraverso il servizio di segnalazione guasti, disponibile 24 ore su 24 al numero verde 800/022040.

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