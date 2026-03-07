Luogosanto, dalla Regione 800mila euro per sicurezza e viabilità

A Luogosanto si interviene su viabilità e sicurezza

Importanti novità sul fronte dei lavori pubblici anche per il Comune di Luogosanto: sicurezza e viabilità. La Regione ha stanziato un finanziamento complessivo di 800mila euro, destinato a interventi strutturali mirati alla messa in sicurezza del territorio e al potenziamento della rete viaria urbana.

L’investimento si articola in due filoni principali, volti a risolvere criticità storiche del tessuto cittadino e a garantire una migliore gestione del deflusso idrico.

Gli investimenti

Le risorse saranno ripartite secondo il seguente piano d’azione: via San Trano (500mila euro); la quota più consistente del finanziamento sarà impiegata per la riqualificazione dell’area e la messa in sicurezza dei sottoservizi. L’obiettivo primario è l’eliminazione delle interferenze tra le reti esistenti e l’abitato. L’opera riveste un ruolo importante nella mitigazione del rischio idraulico, in particolare presso la zona de “La Funtanedda”, nota per le difficoltà di smaltimento delle acque piovane durante le intense precipitazioni.

Circonvallazione (300mila euro): questa somma finanzierà il primo lotto di interventi per la messa in sicurezza dell’arteria stradale. I lavori si focalizzeranno sull’innalzamento degli standard di sicurezza per gli utenti della strada e sulla fruibilità generale della circolazione. Gli interventi su Via San Trano e sulla Circonvallazione rappresentano un passo fondamentale per la modernizzazione delle infrastrutture del borgo gallurese.

L’erogazione di questi fondi è stata resa possibile grazie a un incremento di risorse promosso dall’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, guidato da Antonio Piu. Tale stanziamento permette al Comune di Luogosanto di avviare cantieri che andranno a migliorare sensibilmente la prevenzione del dissesto idrogeologico con un impatto diretto sulla qualità della vita dei cittadini

L’Amministrazione comunale potrà ora procedere con le fasi successive dell’iter burocratico per l’affidamento e l’avvio dei lavori.

