Il finanziamento in ambito PNRR.

Dopo la recente opera di riqualificazione dell’eremo di San Trano, l’ufficio beni culturali di Tempio congiuntamente alla parrocchia di Luogosanto ha ottenuto dalla regione lo stanziamento di ulteriori 150mila euro destinati alla riqualificazione della chiesa di San Trano.

Si tratta di uno dei maggiori punti di interesse del percorso religioso che si snoda fra le chiese campestri locali ed è anche meta delle destinazioni di pellegrinaggio e dei percorsi francescani regionali. L’intervento è finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR – per la rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, per tramite dell’ assessorato cultura e spettacolo dell’assessore Andrea Biancareddu.

“Sono enormemente soddisfatto di questo risultato – afferma il sindaco di Luogosanto Agostino Pirredda -, perché con la disponibilità di queste ulteriori risorse ci si potrà occupare anche del restauro della Chiesa e dei suoi interni. Il sito dell’eremo di San Trano è stato riqualificato di recente con il PST la “Città di Paesi”, ora con il finanziamento ottenuto dalla parrocchia si prosegue e si rafforza il percorso di valorizzazione dell’eremo di San Trano e Nicola risalente al XIII Secolo. Ringraziamo l’ufficio beni culturali della Diocesi, il suo direttore Don Francesco Tamponi e il nostro parroco Don Efisio per aver colto le opportunità fornite dalla regione, proponendo il restauro di una chiesa che è meta spirituale di riferimento e di pellegrinaggio per i luogosantesi e per molteplici visitatori”.