L’aumento dei contagi di Covid invita alla prudenza.

La recrudescenza del covid e l’aumento dei contagi all’interno del territorio comunale, attualmente 18 casi, hanno spinto il sindaco di Berchidda Andrea Nieddu a invitare tutti a utilizzare mascherina e buonsenso, anche in vista dei prossimi eventi culturali di massa che avranno come sede il territorio comunale e quelli circostanti.

“In agosto secondo gli esperti è previsto un leggero calo dei contagi, tuttavia è raccomandato l’utilizzo della mascherina in tutte le occasioni in cui è previsto assembramento di persone“, afferma il sindaco Nieddu.

“Con questa raccomandazione ci portiamo verso i principali avvenimenti turistici della nostra comunità, come “Time in Jazz“, che nei primi 15 giorni di agosto farà tappa in tanti comuni del nord Sardegna con epicentro Berchidda. Le condizioni ottimali per la sicurezza saranno garantite dal senso di responsabilità di ciascuno“.