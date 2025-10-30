Palestra e liceo di Arzachena più vicini, arriva il bus gratis per l’educazione fisica

Il bus Lu Pustali di Arzachena collegherà il liceo alla palestra.

Il Comune di Arzachena ha introdotto un nuovo servizio bus essenziale per garantire la piena fruizione delle attività didattiche e sportive da parte degli studenti del Liceo “Falcone e Borsellino”. L’iniziativa prevede l’attivazione di una navetta, gestita da “Lu Pustali”, che collegherà l’Istituto superiore alla palestra comunale di Corracilvuna.

Questo servizio di collegamento risolve le annose problematiche logistiche relative al trasferimento degli studenti per le ore di educazione fisica. A partire da lunedì 3 novembre e per l’intero anno scolastico, la navetta offrirà due viaggi quotidiani di andata e ritorno, partendo dal rione Sant’Anna, sede del Liceo.

L’iniziativa del Comune non solo agevola gli spostamenti, ma assicura che studenti e insegnanti di educazione fisica possano raggiungere agevolmente la struttura sportiva, permettendo così il regolare svolgimento delle lezioni in un ambiente idoneo. L’operazione è stata promossa dall’assessore ai Trasporti e Attività Produttive, Stefania Fresu, in collaborazione con la ditta Autonoleggi Cosev di Stefano Garau. La collaborazione tra l’Amministrazione e il servizio di trasporto locale si configura come un intervento mirato per migliorare la qualità dell’offerta formativa e sportiva per la comunità studentesca.

