Il ricordo del sindaco Pirredda.

E’ grande a Luogosanto il dolore per la scomparsa di Nicola Imperio. Molto conosciuto per il suo passato da navigatore e da pilota di rally ha dato un contributo importantissimo per lo sviluppo dello sport motoristico in Sardegna. Considerato uno dei migliori navigatori dell’Isola vantava moltissimi trofei e tre titoli italiani.

Per la giornata di oggi a Luogosanto è stato proclamato il lutto cittadino. “Dal sindaco all’amministrazione tutta, dal segretario ai dipendenti del Comune di Luogosanto e l’intera cittadinanza, giunga alla famiglia di Nicola Imperio un sentito e profondo messaggio di cordoglio alla moglie Pina, alla figlia Michela e tutti i familiari colpiti da questo gravissimo e tremendo lutto”, ha commentato il primo cittadino Agostino Pirredda.

“La scomparsa di Nicola è una perdita terribile, sia per me personalmente, perché viene a mancare un carissimo amico, sia per la città di Luogosanto: è raro trovare una persona onesta, diretta, trasparente, che ogni giorno riesce a tradurre così generosamente i propri valori personali nell’impegno per la causa comune. Nicola era anche questo, Nicola era un grandissimo sportivo: con il rombo dei motori ha raggiunto traguardi importanti portando a casa decine di trofei. Carissimo amico, carissimo Nicola, sei stato il nostro campione, hai trasmesso a ciascuno di noi la passione per il Rally e i valori della sana competizione e della passione per lo sport – ha proseguito il sindaco – . Hai sempre sfruttato ogni occasione utile per dare visibilità e lustro al tuo amato paese e hai portato con i tuoi traguardi e con i tuoi successi il nome di Luogosanto, della Gallura e della Sardegna in giro per il mondo”.

Le esequie saranno celebrate nella Basilica di Nostra Signora di Luogosanto questo pomeriggio: alle 14:30 si terrà la benedizione del feretro e la preghiera in basilica, a seguire corteo in auto verso il cimitero e la tumulazione. Alle 15 verrà celebrata la Messa esequiale in basilica. Si raccomandano l’uso dei dispositivi di protezione e l’attenzione nell’evitare ogni tipo di assembramento.

