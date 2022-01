Da Olbia a Livorno con 300 chili di cannabis: denunciato

L’uomo è stato trovato con 309 chili di cannabis nel furgone.

Era partito da Olbia con un carico di 309 chili di infiorescenze di cannabis sativa. Al porto di Livorno però, i finanzieri del Comando Provinciale, durante l’attività di controllo del traffico passeggeri proveniente dalla Sardegna, hanno scoperto i 50 sacchi di plastica stipati all’interno di un furgone a noleggio.

Il mezzo, condotto da un giovane sardo dall’atteggiamento circospetto, all’arrivo ha subito suscitato l’interesse delle Fiamme Gialle anche perché sbarcato tra gli ultimi. I sospetti dei finanzieri sono stati avvalorati dal forte odore di cannabis emanato dalla cabina del mezzo quando l’autista ha abbassato il finestrino per consegnare i documenti. Aperte le porte posteriori del furgone per verificare il carico trasportato, le fiamme gialle del Gruppo di Livorno hanno notato la presenza dei diversi sacchi di plastica, tutti contenenti infiorescenze di cannabis sativa.

Immediatamente sono stati avviati mirati riscontri sui dati esibiti dall’autista, ovvero del documento di trasporto, verifiche che hanno velocemente permesso di appurare, grazie alle banche dati in uso al Corpo, la non veridicità del documento per diversi elementi, come ad esempio la differenza tra l’indirizzo di consegna e la sede della società destinataria della cannabis sativa, oltre all’attività esercitata da quest’ultima (ricerca nel campo delle altre scienze naturali e ingegneria), che non appariva riconducibile alla merce trasportata.

Appurato, dunque, che all’interno dei sacchi rinvenuti vi fossero esclusivamente infiorescenze di cannabis sativa, la Guardia di Finanza di Livorno ha sequestrato i 309 chili di carico. La commercializzazione di cannabis sativa e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della canapa non rientra nell’ambito di applicazione della legge 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di alcune varietà di canapa. Pertanto, il soggetto fermato è stato denunciato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Livorno.