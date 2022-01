La scomparsa di Vito Gulli.

È morto Vito Gulli, l’imprenditore 70enne, che ha legato il suo nome alla storia del tonno a Olbia. Inizialmente in qualità di direttore generale della Palmaera, poi grazie al salvataggio dell’industria nell’isola.

L’uomo, di origini genovesi, aveva riassorbito, nel 2008, i dipendenti della Palmaera sotto il marchio As Do Mar. Uomo capace e visionario, ma soprattutto un grande imprenditore, era fortemente legato all’amore per il mare. Una scommessa, quella di Olbia, che lo ha ripagato con grandi soddisfazioni.