A processo un operaio che lavorava a Luras.

Un operaio è stato processato immediatamente per tentata estorsione e incendio doloso nella zona industriale di Luras. La Procura di Tempio lo accusa di aver causato danni per quasi un milione di euro a un’azienda dell’Alta Gallura, dopo aver appiccato un incendio in un capannone.

Secondo il pubblico ministero, l’incendio è stato provocato perché l’operaio chiedeva con insistenza del denaro che pretendeva da un’impresa per la quale aveva lavorato dentro il capannone. L’uomo respinge tutte le accuse.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui