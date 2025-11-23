Alberi monumentali a Luras, firma storica per lo sviluppo turistico

La firma per lo sviluppo di Luras grazie agli alberi monumentali.

Il Comune di Luras ha formalizzato ieri, a Illorai, la sua adesione alla Rete Sarda degli Alberi Monumentali (Rsam), siglando un accordo cruciale per la salvaguardia e la promozione del proprio inestimabile patrimonio arboreo. L’iniziativa, nata dalla collaborazione con Anci Sardegna, mira a trasformare gli alberi monumentali in veri e propri motori di sviluppo sostenibile per l’intera regione.

L’atto di sottoscrizione è avvenuto in occasione del convegno internazionale “Radici d’Europa” e ha visto la partecipazione del sindaco Leonardo Lutzoni, dell’assessore Susanna Careddu e del consigliere Luca Depperu Sassu, a testimonianza dell’importanza strategica che l’amministrazione comunale attribuisce a questo progetto.

La Rete Sarda degli Alberi Monumentali si configura come uno strumento innovativo e coordinato per diverse finalità chiave. Coordinamento di azioni: permette di unificare gli sforzi di tutela e valorizzazione a livello regionale; Creazione di itinerari: facilita lo sviluppo di itinerari turistici tematici e programmi educativi, offrendo esperienze uniche ai visitatori; Accesso ai fondi: apre nuove opportunità per l’accesso a finanziamenti regionali, nazionali ed europei, essenziali per la cura e la manutenzione di questi giganti della natura.

Per Luras, l’adesione alla Rsam rappresenta un’opportunità concreta per lo sviluppo di un turismo lento e destagionalizzato. Il sindaco Lutzoni ha sottolineato come gli alberi monumentali possano diventare “autentici motori di sviluppo sostenibile e di un turismo rispettoso che invita a scoprire le nostre radici in ogni stagione”.

Questa visione si allinea perfettamente con le crescenti tendenze del turismo moderno, che predilige esperienze autentiche, a contatto con la natura e attente all’ambiente. Valorizzando le sue peculiarità identitarie, Luras si posiziona come destinazione ideale per chi cerca una connessione profonda con la storia e il paesaggio della Sardegna, lontano dai flussi di massa.

L’adesione alla Rete è, in sintesi, un passo fondamentale non solo per la conservazione ambientale, ma anche per il rilancio economico e culturale del territorio, confermando l’impegno di Luras verso un futuro più verde e consapevole.

