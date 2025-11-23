Berchidda celebra la Virgo Fidelis, patrona dei carabinieri

Le celebrazioni per la Virgo Fidelis a Berchidda.

Si è tenuta a Berchidda una toccante e significativa celebrazione in onore della Virgo Fidelis, la Patrona dell’Arma dei Carabinieri, promossa con dedizione dall’Associazione Nazionale Carabinieri (Anc) in congedo di Berchidda, presieduta da Michele Casu. L’evento ha riunito autorità religiose, militari e civili, sottolineando il profondo legame tra l’Arma, la comunità locale e la sua storia.

La cerimonia, momento di alta spiritualità e riconoscenza, ha visto la partecipazione commossa dei Carabinieri in congedo di Berchidda con le rispettive famiglie, dei soci simpatizzanti dell’Associazione e dei Carabinieri attualmente in servizio, testimoniando la continuità dei valori e dello spirito di corpo che anima l’Arma.

Il culmine della celebrazione è stato raggiunto con la Santa Messa, che ha rappresentato un’occasione per rinnovare il voto di fede e fedeltà, intrinseco al motto della Patrona.

Al termine della funzione eucaristica, si è svolto un momento particolarmente sentito di omaggio e ricordo. I presenti hanno reso onore alla memoria di tutti i Carabinieri e dei componenti delle Forze dell’Ordine e di Polizia che hanno sacrificato la vita o che oggi non sono più tra noi. Questo gesto ha rafforzato il senso di appartenenza e l’indelebile rispetto per chi ha servito la Patria con coraggio e dedizione, assicurando la tutela della legge e la sicurezza dei cittadini.

La presenza congiunta delle diverse componenti istituzionali e associative ha confermato come la figura del carabiniere, in servizio e in congedo, rimanga un pilastro fondamentale per la società, un punto di riferimento per l’etica del dovere e per l’impegno civico.

L’iniziativa dell’Anc di Berchidda, guidata dal presidente Casu, non è stata solo una celebrazione liturgica, ma un vero e proprio atto di coesione sociale, che rinsalda il patto di lealtà e fiducia tra l’Arma e la comunità che essa è chiamata a proteggere.

