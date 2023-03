A Porto Cervo torna il Rally internazionale storico Costa Smeralda

Il 15 marzo si aprono le iscrizioni per la sesta edizione del Rally internazionale storico Costa Smeralda, secondo round del Campionato italiano Rally auto storiche. A questo sono abbinate la gara del Trofeo A112 Abarth Yokohama, oltre alle due regolarità con le tipologie “Sport” e “a media”.

Rispetto allo scorso anno la manifestazione organizzata dall’Automobile club Sassari muove di una settimana in avanti e si correrà nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 aprile, con la località di Porto Cervo una volta di più quale fulcro dell’evento che, a bissare la novità del 2022, ripropone anche il Martini Rally vintage, autoraduno non competitivo dedicato alle vetture griffate dalla storica livrea.

Qualche variazione nel percorso è annunciata, mantenendo comunque la configurazione con le otto prove speciali suddivise equamente in due tappe. Con la prima che propone la “Aglientu” nella versione estesa e lunga poco meno di 18 chilometri. Sempre nella prima frazione di gara è previsto un riordino in Piazza della Chiesa a San Pantaleo nel corso del quale gli equipaggi saranno invitati ad un aperitivo di fine tappa. I chilometri cronometrati in totale superano di poco i 110 sui 450 complessivi della gara. Per la regolarità sport, seguendo la nuova normativa, sei saranno le prove con pressostato e due con la formula a media. Mentre per la gara a media che darà il via all’edizione 2023 del Campionato Italiano, sono programmati ben trentadue rilevamenti segreti per ciascuna tappa.

Le iscrizioni si potranno perfezionare entro lunedì 10 aprile; giovedì 13 e venerdì 14 saranno dedicati alle ricognizioni autorizzate. Dalle 16 alle 18.30 del venerdì si svolgeranno le operazioni di verifica per i soli concorrenti della regolarità. La giornata che si chiuderà al ristorante “Il Pomodoro” per l’aperitivo di benvenuto offerto a tutti i partecipanti.

I giorni di gara

Sabato 15 s’inizia di buon’ora con le verifiche degli iscritti al rally: dalle 7.30 le sportive presso il Cervo Conference Center e mezzora più tardi le tecniche al Molo Vecchio, con termine ultimo fissato alle 10.30. Alle 13, sempre dal Molo Vecchio, la partenza della prima vettura che vi farà ritorno a partire dalle 19.15 orario d’ingresso in parco chiuso. Alle 8.30 di domenica 16 aprile lo start della seconda tappa il cui epilogo è previsto alle 15.30 con, a seguire, la cerimonia delle premiazioni. Ad ospitare la direzione gara, segreteria e sala stampa saranno i locali del Cervo Conference Center.

