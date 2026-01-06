Luras, il concerto dell’Epifania chiude le Feste tra gli applausi

Successo per il concerto dell’Epifania a Luras.

Non poteva esserci conclusione migliore per le festività natalizie a Luras. La diciottesima edizione del Concerto dell’Epifania si è confermata uno degli appuntamenti più attesi e amati della Gallura, trasformando la Chiesa di Nostra Signora del Rosario di Luras in un vero tempio della musica e della condivisione. L’evento, curato con la consueta maestria dall’Associazione Culturale Coro di Luras “Su Bubugnulu”, ha registrato il “tutto esaurito”, accogliendo una folla numerosa che ha partecipato con calore a ogni singola esecuzione.

Un intreccio di stili: dal gospel alla tradizione sarda.

Il programma della serata ha offerto un viaggio sonoro unico, capace di spaziare tra generi diversi ma uniti dalla medesima intensità. Il Coro “Su Bubugnulu” è stato padrone di casa d’eccellenza, sotto la guida del Maestro Giacomo Pinna, ha emozionato il pubblico con l’armonia delle voci locali.

L’Orchestra Popolare Sarda diretta dal Maestro Orlando Mascia, ha portato in scena le radici più profonde dell’isola, valorizzando gli strumenti e le melodie della tradizione. Con il Movin’on Up Gospel Choir l’energia travolgente del coro diretto dalla Maestra Pina Muroni ha aggiunto una dimensione internazionale e spirituale, raccogliendo scroscianti applausi.

L’omaggio ad Annamaria Puggioni.

Il momento più alto di commozione si è raggiunto quando la comunità si è stretta attorno ad Annamaria Puggioni. A lei, figura di riferimento e presenza amatissima, sono stati dedicati tributi floreali e omaggi musicali che hanno reso la serata non solo uno spettacolo, ma un vero atto d’amore collettivo.

“È stato un momento fondamentale di aggregazione e valorizzazione delle nostre tradizioni,” spiegano gli organizzatori, sottolineando come la musica resti il linguaggio più potente per unire una comunità.

Il successo del concerto dell’Epifania di Luras.

Il successo dell’iniziativa va condiviso tra l’impegno infaticabile dell’Associazione “Su Bubugnulu”, l’ospitalità della Parrocchia N.S. del Rosario e il talento di tutti gli artisti coinvolti. Luras saluta così il periodo festivo, confermandosi centro pulsante di cultura e identità.

