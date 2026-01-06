Addio a Zia Peppina, la nonnina di Monti: se ne va a un passo dai 105 anni

Addio a Zia Peppina Achenza.

Il 21 gennaio avrebbe compiuto 105 anni, ma è volata via nelle scorse ore, zia Peppina Achenza, nonnina simbolo di Monti. Lo scorso anno il sindaco Emanuele Mutzu l’aveva festeggiata onorando la sua memoria storica per il paese.

Nata e cresciuta nel piccolo comune, è stata l’ottava centenaria a raggiungere questo traguardo nella piccola comunità ed era la donna più anziana nel paese della Gallura. Amata e conosciuta da tutto il paese era vedova da anni, ma la figlia è sempre stata accanto a lei fino all’ultimo respiro. I funerali di zia Peppina si terranno domani, 7 gennaio, alle ore 15. In questa data il paese darà l’ultimo saluto a una delle nonnine più amate.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui