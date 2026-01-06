Gallura, cure mediche non urgenti: guida al nuovo numero unico 116117

A cosa serve il nuovo numero unico 116117.

Anche la Asl Gallura è ufficialmente entrata a far parte del network del Numero Unico Europeo 116117, dedicato alle cure mediche non urgenti. Una novità che trasforma radicalmente l’accesso ai servizi per i cittadini. D’ora in avanti, tutte le guardie mediche del territorio saranno raggiungibili attraverso un’unica numerazione gratuita e attiva 24 ore su 24.

Una miniguida.

Quando chiamare il 116117? Il nuovo numero si potrà chiamare per: assistenza medica non urgente (Guardia Medica); per informazioni su medici di medicina generale e pediatri; per accesso ai servizi socio-sanitari della Asl e per richieste di assistenza sanitaria in viaggio (per turisti).

Un centro di comando tecnologico a Nuoro.

Il cuore pulsante del servizio è la Centrale 116117 situata presso la sede Areus di Nuoro. Qui, un team di 21 operatori (15 tecnici e 6 sanitari) smista le richieste, fornisce informazioni sulla scelta e revoca del medico di base o del pediatra e guida l’utente verso i servizi socio-sanitari della Asl Gallura. Il sistema è progettato per la massima sicurezza: la centrale è interconnessa con il 118. Se l’operatore dovesse accorgersi che la situazione dell’utente è critica, la chiamata viene immediatamente trasferita al servizio di emergenza-urgenza.

Meno code e barriere linguistiche abbattute.

L’obiettivo primario dell’iniziativa, come previsto dalla Legge Regionale n. 8 del Marzo 2025, è duplice: migliorare l’orientamento del cittadino e decongestionare i Pronto Soccorso, spesso intasati da codici bianchi che potrebbero essere gestiti sul territorio. Due sono le innovazioni tecniche che promettono di fare la differenza. Uno è quello della geolocalizzazione. Il software permette ai medici di identificare rapidamente la posizione del paziente. C’è servizio di interpretariato, che è fondamentale in un territorio a forte vocazione turistica come la Gallura e la Costa Smeralda. Offrirà assistenza in 23 lingue diverse, un supporto fondamentale per i turisti e i lavoratori stranieri.

