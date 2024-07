Un uomo di Luras è stato ferito da uno sparo alla testa.

Un uomo di Luras è stato medicato al pronto soccorso di Tempio Pausania per una ferita alla testa, causata con grande probabilità da un’arma da fuoco. Successivamente, è stato trasferito all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari, nel reparto di Neurochirurgia, per un intervento chirurgico.

I carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente. Nonostante la gravità della situazione, le condizioni dell’uomo non sembrano critiche. Portato in ospedale dai familiari, ha rifiutato di parlare sia con i medici che lo hanno preso in cura, sia con i militari dell’Arma, allertati come da prassi. L’uomo ha scelto di non collaborare e non ha voluto spiegare come si sia procurato la ferita.

