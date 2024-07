Michael non si trova, proseguono le ricerche in Gallura

Le ricerche di Michael scomparso in Gallura.

Ancora nessuna traccia di Michael, il ragazzo scomparso sabato scorso nelle campagne di Valdicorru, vicino a Luogosanto. La sua sparizione, avvenuta dopo essersi spogliato dei propri abiti, ha lasciato amici e familiari in preda all’angoscia.

Il 25enne, alto un metro e settanta, con capelli lunghi rasati ai lati e una corporatura visibilmente magra, è in stato confusionale. Madrelingua inglese, parla fluentemente italiano, ma dal momento della scomparsa potrebbe non essere pienamente cosciente del proprio stato.

La madre di Michael, che risiede in Inghilterra, è stata immediatamente informata della situazione. Sta facendo il possibile per raggiungere la Sardegna nel minor tempo possibile, sperando di potersi unire alle ricerche e dare supporto. Le forze dell’ordine hanno avviato le operazioni di ricerca. Chiunque abbia notizie o avvistato Michael è pregato di contattare le forze dell’ordine al numero 112. L’intervento tempestivo potrebbe essere cruciale per ritrovarlo sano e salvo.

