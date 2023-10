La gatta finisce in strada a Luras e dei ragazzini uccidono i suoi cuccioli

L’appello per la gatta aggredita a Luras.

In Gallura si è consumato un altro atroce orrore contro gli animali. Non solo la sfortuna di aver perso il padrone e di essere finita per strada, la gattina è stata anche aggredita da dei ragazzini. È accaduto a Luras, a pochi passi da Tempio, dove, pochi giorni fa, sono stati avvelenati diversi gatti.

A diffondere questa tragica storia della sfortunata gatta di Luras è la pagina Radio Zampetta Sarda, che si occupa di cause animaliste.

L’aggressione.

La micetta, di nome Giuggiola, finita in strada, ha 4 anni e aveva avuto da poco dei cuccioli. Purtroppo alcuni ragazzini l’hanno aggredita uccidendo tutti i suoi gattini ed è stata picchiata. Fortunatamente, una ragazza si è accorta di lei, l’ha fatta sterilizzare e le porta ogni giorno cibo e acqua. Non potendo adottarla ha chiesto aiuto per farle trovare una casa.

