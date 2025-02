Gratta e Vinci fortunato a Luras, vinti migliaia di euro

La vincita al Gratta e Vinci a Luras.

La fortuna bacia ancora la Gallura, questa volta a Luras, dove un cliente della tabaccheria Movida 4.0, situata nella centralissima via Nazionale, ha trasformato un semplice tentativo in un colpo vincente. Grazie a un Gratta e Vinci da 20 euro, il giocatore ha incassato un premio di 50mila euro, un colpo di fortuna che ha subito fatto il giro del paese. Il tagliando vincente appartiene alla serie “Miliardario Maxi”, uno dei più ambiti dagli appassionati dei giochi a premi.

Si tratta del secondo colpo fortunato che illumina la Gallura nel giro di pochi giorni. A Olbia, infatti, una tabaccheria di via Roma aveva già registrato un’altra vincita consistente, con un giocatore che era riuscito a portare a casa ben 100mila euro, sempre grazie a un Gratta e Vinci. E non è il solo caso recente di premi straordinari in Sardegna.

