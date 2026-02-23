Olbia piange Massimo Deiana: il pittore del mare gallurese

Addio a Massimo Deiana.

Olbia piange la scomparsa di Massimo Deiana, l’artista che ha saputo trasformare i paesaggi marini della Sardegna in finestre sull’infinito. Si è spento all’età di 62 anni, lasciando un vuoto profondo nel tessuto culturale e umano del territorio. Le sue tele erano il frutto di un dialogo intimo e costante con la natura del paesaggio gallurese.

Le sue tele erano protagoniste di esposizioni in diverse parti della città, come la scalinata di San Simplicio, ma anche tra le vie di Golfo Aranci. Questi piccoli angoli diventavano gallerie a cielo aperto, un appuntamento fisso delle estati dei due centri della Gallura. Deiana con i suoi quadri raccondava la sua anima, dipingeva per necessità interiore, senza vantarsi del suo innato talento artistico. I funerali si terranno domani, martedì 24 febbraio alle ore 16, nella Basilica di San Simplicio a Olbia. Il corteo funebre partirà dalla Casa Funeraria La Pax Braccu. Dopo il rito, la salma proseguirà per il cimitero nuovo della città.

