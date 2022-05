Il ricordo degli ex alunni.

Si è spenta a Luras all’età di 95 anni Caterina Pala, storica professoressa del paese e punto di riferimento per intere generazioni di studenti, lasciando attonito tutto il paese. “Sa professoressa”, come era chiamata, era una figura molto apprezzata, dalla proverbiale severità, tanto temuta quanto amata da intere generazioni di studenti.

Sobria e discreta era però anche un’appassionata comunicatrice, autoironica e spiritosa che ha dedicato la sua vita all’insegnamento e all’educazione dei ragazzi. “Tanti suoi ex alunni, la ricordano oggi con stima, gratitudine e riconoscenza, per la preparazione e la formazione scolastica e personale ricevuta” scrivono alcuni ex allievi della pofessoressa Pala.