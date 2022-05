Le spiagge più belle in Gallura.

Sono poche le spiagge al mondo con un mare cristallino e incontaminato. Queste caratteristiche si trovano, infatti, soprattutto nelle spiagge della Gallura, che non sono passate inosservate dalla Fondazione per l’educazione ambientale (Fee), ong internazionale con sede in Danimarca, che le onorate del celebre riconoscimento “bandiera blu”.

Tra le tante conferme, quest’anno c’è anche una new entry: è Budoni, che è stata premiata dalla ong per le qualità meritevoli di questo riconoscimento e inserita nel loro elenco assieme alle altre spiagge galluresi e italiane che hanno ricevuto la bandiera blu.

Ma quali sono le destinazioni della Gallura più belle d’Italia premiate da Fee? Partendo dalla new entry, a ricevere la “bandiera blu” è la Baia di Budoni. Si tratta di una grande spiaggia (è lunga 4 chilometri) con mare trasparente, una pineta, sabbia chiara e fondale basso. La “baia” è dotata di molti servizi come bar, ristoranti e noleggio attrezzatura da spiaggia ed è accessibile ai diversamente abili. Nel 2021, infatti, il Comune del paese gallurese ha investito per abbattere le barriere naturali, tra passerelle, sedie a rotelle sa sabbia e parcheggi per disabili.

“La nostra amministrazione comunale da 9 anni – dichiara l’assessore al turismo di Budoni, Antonio Addis -, ha effettuato scelte indirizzate sulla salvaguardia delle proprie spiagge con una maggiore attenzione per la destinazione, tanto che abbiamo ideato il marchio “Budoni Welcome”, affidandoci a esperti della comunicazione. I criteri che hanno valutato sono certamente il fatto che la Baia di Budoni è pulita 12 mesi all’anno e sorvegliata. Ci sono tantissimi servizi offerti, come le navette gratuite che collegano anche le frazioni e lo abbiamo fatto per limitare il carico antropico delle auto nei parcheggi, in prossimità delle aree umide. Altrettante sono le nostre campagne per contenere le concessioni e il costo di solo 3 euro dei parcheggi con abbonamento di 30 euro annuali, così come la presenza di bagni chimici e protezione delle dune”.

A confermarsi nell’elenco della Fee è La Maddalena, con ben 8 spiagge “bandiera blu”. Le migliori, secondo la ong, sono Bassa Trinità, Caprera Due Mari, Relitto, Carlotto/Nido d’Aquila, Monti d’à Rena, Porto Lungo, Spalmatore e Tegge. Le meravigliose calette maddalenine, oltre ad essere dotate di una bellezza paragonabile a Tahiti, sono dotate di servizi accessibili ai diversamente abili.

Nella terra ferma, di fronte alla bellissima isola sarda, c’è Palau con 2 spiagge presenti nell’elenco della ong. Si tratta di Isolotto e Palau Vecchio. La prima ha deciso recentemente di incrementare l’accesso per i diversamente abili con alcune passerelle dotate di sedie per accedere in acqua da parte degli utenti che si muovono con la carrozzella. Anche la seconda è una spiaggia accessibile e dotata di tantissimi servizi, motivo per cui è stata confermata bandiera blu.

Sono 5 le località riconfermate più belle di Santa Teresa. Sono le spiagge di Conca Verde, La Taltana – Baia Santa Reparata, Rena Bianca, Rena di Ponente (Loc. Capo Testa), Zia Culumba – Rena di Levante (Loc. Capo Testa). Tutte queste premiate grazie alla loro bellezza, ma anche grazie alle politiche legate ai servizi, sicurezza, ecologia e l’accessibilità.

Tre sono a Trinità d’Agultu e Vignola con Cala Sarraina, La Marinedda e Spiaggia Lunga Isola Rossa. Nella stessa costa, ma appartenenti ai comuni di Badesi e Aglientu, ci sono Li Junchi, Li Mindi, Lu Poltu Biancu, Pirotto Li Frati – Baia delle Mimose e Vignola Mare. Tutte queste spiagge sono conformi ai criteri della Fondazione per l’educazione ambientale, per le politiche prese negli ultimi anni per rendere sicure e pulite.

I criteri per ricevere la bandiera blu.

Oltre alla bellezza e la pulizia delle acque, i criteri per ricevere l’importante riconoscimento sono le politiche green e di rispetto ambientale e la capacità di promuovere un turismo green. Non per ultimo, l’inclusione sociale sull’accessibilità ai lidi.