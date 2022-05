I fuochi d’artificio a Olbia.

Si aprono le danze per la festa di San Simplicio. Questa sera alle 21:30 l’immancabile appuntamento, per la prima volta su un rinnovato lungomare, con i fuochi d’artificio che battezzano l’evento patronale di Olbia. Grande è l’attesa per la grande manifestazione pirotecnica che da due anni, causa covid, manca dal panorama cittadino.

Lo spettacolo illuminerà il golfo di Olbia con sicuramente una marea di spettatori ansiosi di godersi i coloratissimi fuochi artificiali che da sempre hanno caratterizzato l’inizio della festa di San Simplicio. Tanti giovani olbiesi, invece, hanno già inaugurato l’atteso evento con i giri alle giostre dei due luna park che hanno aperto la scorsa settimana dietro il parco di San Simplicio. Questo pomeriggio, alle 17, si è tenuto il raduno delle bandiere sul sagrato della basilica del patrono di Olbia. Dopo la sfilata, alle 19 la messa per onorare il santo.