Salta la condotta, Luras resta senz’acqua: in azione le squadre di Abbanoa

Luras resta senza acqua, interviene Abbanoa

Luras è rimasta senz’acqua a causa di un guasto e gli operai stanno cercando di risolverlo. Nei giorni scorsi in quasi tutto il paese era rimasto al buio. Un guasto elettrico aveva creato disagi ed era stato necessario attivare un gruppo elettrogeno per venire incontro alle esigenze dei residenti. Stamattina il problema è l’acqua.

C’è stato un improvviso guasto alla condotta idrica di via Nazionale e, come spiegano dal gestore unico del servizio idrico, “per eseguire i lavori è necessario sospendere l’erogazione in tutto il centro abitato”. La previsione fatta da Abbanoa è che il disagio potrà essere limitato nel tempo e che l’acqua potrebbe tornare nelle case del paese già da questo pomeriggio.

