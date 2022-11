Nel futuro del Geovillage c’è un campus universitario

Il Cipnes è pronto a riappropriarsi del Geovillage per dare a Olbia un campus universitario. Il Consorzio industriale provinciale nord est Sardegna-Gallura ha chiuso l’accordo da 10 milioni per entrare in possesso del complesso dopo il fallimento della società. L’operazione è cominciata a fine giugno, quando il cda ha deliberato “di confermare la volontà di procedere alla riacquisizione al patrimonio” del compendio immobiliare.

In quell’occasione si erano stabiliti anche i costi. Un indennizzo di 8,75 milioni “maggiorandolo di 1.000.000/2.000.000 milioni di euro negoziabili quale incentivo per la cessione volontaria del cespite dismesso”. Si è così arrivati a dieci milioni di euro. Il cda del Cipnes aveva già avuto rassicurazioni dalla Regione per la concessione di contributi anche “in funzione del rapido ripristino funzionale e riuso dell’insediamento ricettivo-sportivo “Geovillage”. Nonché della sua ridestinazione ad altre iniziative di pubblica utilità anche nell’ottica di insediarvi un campus universitario“.

Nel frattempo, la struttura è abbandonata da due anni e solo i campi sportivi sono rimasti in vita. L’obiettivo del Consorzio industriale è quello di un pieno rilancio che passi dalla collaborazione con la Regione e l’Università di Sassari per la trasformazione in spazi per gli studenti.

