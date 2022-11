Lo scheletro del capodoglio esposto a Stagnali, Caprera

“Il capodoglio di Cala Romantica torna in Sardegna”, così veniva annunciata l’esposizione dello scheletro a Caprera. “Dopo 3 anni e 7 mesi dallo spiaggiamento sulle coste di Cala Romantica a Porto Cervo – spiega l’associazione Sea Me Sardinia -. Che tanto scalpore fece per la vicenda legata anche all’inquinamento di plastica nei mari, finalmente lo scheletro del capodoglio ritorna in Sardegna”. Quando fu recuperato, si scoprì che aveva ingerito più di venti chili di plastica. L’esposizione dello scheletro a Caprera è uno degli eventi nell’ambito di una due giorni dedicata all’ambiente dal Parco nazionale dell’arcipelago de La Maddalena.

Il capodoglio in Sardegna

“La divulgazione e la sensibilizzazione sono molto importanti per la conservazione di questi animali – spiegano -. A proposito, ricordiamo che il capodoglio (𝘗𝘩𝘺𝘴𝘦𝘵𝘦𝘳 𝘮𝘢𝘤𝘳𝘰𝘤𝘦𝘱𝘩𝘢𝘭𝘶𝘴) è una specie di cetaceo odontocete in pericolo di estinzione, classificato come “Endangered” nella lista rossa IUCN Red List of Threatened Species”. Fino a venerdì 11 novembre lo scheletro sarà esposto per le scolaresche nelle giornate del 10 e 11 novembre, dalle 11.30 alle 13.30.

L’appuntamento è al Centro di educazione ambientale del Parco nazionale dell’arcipelago di La Maddalena, località Stagnali, isola di Caprera con visite guidate dagli operatori di Sea Me Sardinia. “Nella settimana dal 14 al 18 novembre Sea Me curerà visite guidate per le scolaresche dalle 10 alle 13 – aggiungono -. Ma nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18, saremo lieti di accogliere chiunque voglia venire a visitare quello che rappresenta anche il primo scheletro di capodoglio mai esposto in Sardegna”.

