L’olivastro millenario di Luras è “Albero italiano dell’anno 2023”

L’olivastro di Luras ha 1.000 anni e ha ottenuto più voti.

L’olivastro millenario di Luras ha vinto. È l’albero più votato dell’edizione 2023 del contest Italian Tree of the Year con 44mila preferenze ottenute. Ora l’olivastro rappresenterà l’Italia per il titolo European Tree of the Year 2024.

Il Comune di Luras ha annunciato questa importante vittoria per il territorio, dichiarando di essere orgogliosi perché “ci ricorda l’importanza di preservare l’ambiente e di dedicare agli alberi, monumentali e no, tutte le attenzioni affinché possano crescere e vegliare sul nostro cammino sempre”. Una vittoria che non riguarda solo il paese e la Gallura, ma tutta la Sardegna. S’Ozzastru di Luras è presente da 1000 anni e ha superato tantissimi periodi storici importanti.

