Lo trovano con 140 grammi di cocaina nel porto di Palau: arrestato

Arrestato un 44enne a Palau per spaccio di cocaina.

Si trovava nel porto di Palau con 140 grammi di cocaina. Così un 44enne, scoperto dalla polizia, è stato arrestato per spaccio di droga. La scoperta è stata fatta nell’ambito dei servizi istituzionali, mirati alla prevenzione dei reati in genere, ed in particolare quelli relativi alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti, da parte del personale del Commissariato di Porto Cervo-Arzachena.

L’uomo, che si trovava nei parcheggi del porto di Palau, alla richiesta di esibizione documentale è apparso in forte stato di agitazione. Eseguita la perquisizione personale è stato trovato in possesso di un involucro contenente cocaina, che lo stesso aveva abilmente celato all’interno del cappuccio del giubbotto che indossava.

L’ulteriore perquisizione estesa all’abitazione ha consentito il rinvenimento, all’interno di un pensile della cucina, di ulteriori due dosi del peso di un grammo ciascuna dello stesso stupefacente. L’uomo, dichiarato in arresto, è stato condotto presso il carcere di Sassari-Bancali a disposizione dell’autorità giudiziaria.

