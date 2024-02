“A Cannigione siamo tre giorni senza acqua”, la denuncia dei residenti

A Cannigione gli abitanti lamentano problemi con l’acqua.

“A Cannigione siamo senz’acqua da tre giorni”. E’ la denuncia degli abitanti, che nella frazione sono circa 800. Inoltre i residenti si lamentano che non hanno ricevuto alcuna spiegazione riguardo il disservizio e sul ripristino del servizio idrico.

Poche ore fa la pagina ufficiale dell’amministrazione comunale di Arzachena ha aggiornato sulla situazione della frazione di Cannigione. Si legge che la società ha comunicato che sono in corso i lavori di Abbanoa per il ripristino di ulteriori anomalie riscontrate al sistema di approvvigionamento del serbatoio di Cannigione. “Una autobotte verrà inviata al più presto nei pressi del commissariato di polizia di Cannigione per ridurre il disagio dei residenti”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui