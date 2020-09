L’aggiornamento sul coronavirus a Luras.

Sono 4 attualmente i positivi a Luras e altri cinque familiari sono in isolamento. A darne comunicazione è la stessa sindaca Maria Giuseppina Careddu. Tutti stanno abbastanza bene e stanno facendo la quarantena domiciliare.

Il sindaco raccomanda come sempre prudenza nei comportamenti: l’assembramento è vietato in pubblico e in privato. “Lo dico perché anche se si è tra noi, ma siamo in tanti in pranzi, cene, compleanni e feste tra amici purtroppo non siamo esentati”, spiega Careddu.

