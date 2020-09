Coronavirus, altri 66 casi in Sardegna: gli attualmente positivi sono oltre mille

La situazione coronavirus in Sardegna.

Oggi in Sardegna sono stati registrati 66 casi positivi al coronavirus. Sale quindi 2.421 (+66) il totale dei casi positivi sull’Isola. Lo ha comunicato la Protezione civile nel consueto bollettino di giornata.

Oggi non si registrano decessi, quindi il numero totale dall’inizio dell’emergenza resta fermo a 135. Sono invece 41 i pazienti ricoverati in ospedale (+6 rispetto al dato di ieri). Invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, attualmente sei. Le persone in isolamento domiciliare sono 963.

Sul territorio, dei 2.421 casi positivi complessivamente accertati, 431 (+8) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 251 (+8) nel Sud Sardegna, 88 (+9) a Oristano, 181 (+5) a Nuoro, 1.470 (+36) a Sassari.

ricoverati_con_sintomi 41 terapia_intensiva 6 totale_ospedalizzati 47 isolamento_domiciliare 963 totale_positivi 1.010 nuovi_positivi 66 dimessi_guariti 1.276 deceduti 135 casi_da_sospetto_diagnostico 1.601 casi_da_screening 820 totale_casi 2.421 tamponi 143.293 casi_testati 121.848

