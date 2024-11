Scontro frontale all’ingresso di Luras, ci sono diversi feriti

Lo scontro frontale all’ingresso di Luras.

Questa mattina, intorno alle 10, un grave incidente stradale ha coinvolto due mezzi all’ingresso di Luras. Un furgone e un’auto, per cause in fase di accertamento, si sono scontrati frontalmente, causando il ferimento di tre persone.

Immediatamente dopo l’impatto, sono intervenute due ambulanze del 118 per soccorrere i feriti. Due delle persone coinvolte sono state trasportate all’ospedale di Tempio Pausania per le cure del caso, sebbene non sembrano essere in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i vigili del fuoco di Tempio Pausania, che hanno lavorato insieme ai sanitari per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e l’area circostante, garantendo la sicurezza della circolazione.

Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche due pattuglie dei carabinieri che stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

